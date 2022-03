Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noua situatie de securitate necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, inclusiv prin crearea rapida a Grupului de Lupta amplasat in Romania. “Am evaluat impreuna situatia de securitate…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus lui Vladimir Putin ca ar trebui abandonate „modurile de gandire ale razboiului rece” și ca ar trebui respectate preocuparile de securitate ale diferitelor națiuni. Discuția ar fi fost una telefonica, conform South China Morning Post , citand media chineza CCTV.…

- Președintele Klaus Iohannis este primul lider roman care a reacționat la razboiul pornit joi dimineața de Rusia pe teritoriul Ucrainei. El a fost urmat de premierul Nicolae Ciuca, șeful interimar al USR, Catalin Drula și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Președintele Klaus Iohannis: Președintele Romaniei,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. „Aceasta conduita, care urmeaza recunoasterii ilegale de catre Federatia Rusa a „independentei” autoproclamatelor republici separatiste din Donetk si Lugansk, parti componente ale Ucrainei,…

- Separatiștii au lovit o gradinița cu un proiectil, iar mai mulți oameni au fost raniți. Doua case au luat foc. Oamenii din regiune sunt din ce in ce mai speriați de razboi.Separatiștii au incalcat incetarea focului de 47 de ori in doar 24 de ore, transmite sediul Operațiunii Forțelor Comune. Intre timp,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, potrivit Agerpres, inainte de sedinta comisiei din Parlament in care a fost audiat, ca „nu sunt inca semne” ca dezescaladarea situatiei de securitate din Marea Neagra se produce „in mod real”.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința CSAT in care a fost analizata situația tensionata de la granița dintre Rusia și Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: Am incheiat…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi a sedintei fiind incluse subiecte referitoare la situatia de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre si pe Flancul Estic al NATO.…