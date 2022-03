Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a anunțat modul in care țara noastra se implica sa-i sprijine pe locuitorii din Ucraina. Țara noastra o sa devina un hub regional de direcționare a resruselor umanitare catre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Situația din Ucraina ar putea duce la „cea mai mare criza de refugiați din Europa in acest secol”, in condițiile in care peste 600.000 de oameni ar fi fugit din Ucraina in țarile vecine pana in prezent, a anunțat marți Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), citat de CNN. „UNHCR mobilizeaza…

- Klaus Iohannis a facut un anunț oficial important dupa ce președintele Ucrainei a cerut ajutor Europei. Președintele Romaniei a dezvaluit ce decizie a luat executivul in acest sens. Iata cum ii va ajuta statul roman pe ucrainieni in contextul invaziei ruse!

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse si Reuters, scrie AGERPRES. "Cred ca nu…

- Executivul SUA a ordonat familiilor diplomatilor americani aflati la Kiev sa paraseasca Ucraina „din cauza amenintarii continue o operatiune militara rusa”, conform unui anunt facut duminica de Departamentul de Stat, informeaza AFP.Personalul local si cel neesential pot parasi ambasada daca doresc,…

- Personalul local si cel neesential pot parasi ambasada daca doresc, iar cetatenii americani care locuiesc in Ucraina "ar trebui sa ia in considerare acum" parasirea tarii cu zboruri comerciale sau alte mijloace de transport, se adauga in declaratia Departamentului de Stat al SUA."Situatia de securitate,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni. Conform unui comunicat de presa al administrației prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte…

- Tema conversatiei se refera la convorbirea pe care a avut-o cu președintele Rusiei - Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat Casa Alba.Joe Biden va avea o discuție telefonica cu liderii Grupului celor noua de la București, format din aliații din flancul estic al NATO,…