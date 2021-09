Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis CEARTA romanii care nu s-au vaccinat, la conferința comuna cu Ursula von der Leyen: „Avem arma și nu o folosim” Klaus Iohannis CEARTA romanii care nu s-au vaccinat, la conferința comuna cu Ursula von der Leyen: „Avem arma și nu o folosim” Președintele Romaniei a lansat, la conferința…

- ​Cu un procent mare de români nevaccinați, președintele Klaus Iohannis da exemplul Danemarcei care a renunțat la restricții „pentru ca aproape toți s-au vaccinat”. Șeful statului nu are o explicație pentru reticența românilor, dar spune ca se va întâlni cu premierul…

- Cu puțin timp in urma, fostul ministrul al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a confirmat ca Florin Cițu i-a propus sa ramana in Guvern. Premierul a afirmat, sambata, 25 septembrie, la Congresul PNL, ca a facut aceasta oferta, atunci cand s-a rupt coaliția cu USR PLUS. Cristian Ghinea a postat un…

- Europarlamentarul Gheorghe Falca afirma ca presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat la toate semnarile programelor nationale de redresare si rezilienta si de aceea vine si in Romania. Vicepresedintele PNL sustine ca banii din PNRR nu sunt in pericol din cauza crizei politice…

- 70% dintre adulții din UE au fost vaccinați cu cel puțin o doza, iar 57% sunt protejați cu ambele doze, a anunțat marți Comisia Europeana. In cazul Romaniei s-au vaccinat doar 5 milioane (4,8 cu ambele doze) din cele aproximativ 15 milioane de adulți. Potrivit unui comunicat al CE, marți a fost atins…

- Fostul premier Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe, a anunțat astazi, intr-un mesaj pe Twitter ca Executivul de la Bruxelles suspenda aprobarea planului de redresare al Ungariei, trimis de guvernul lui Viktor Orban, dar informația furnizata de acesta este falsa. Grupul Renew Europe din Parlamentul…