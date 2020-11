Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Baia Mare (Maramureș), dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 10.260 de noi cazuri de coronavirus in Romania, ca noile restricții care vor intra de luni in vigoare vor duce la incetinirea raspandirii pandemiei, dar ca rezultatele se vor vedea abia „peste doua-trei saptamani”. Alegerile vor fi organizate in condiții speciale. Iohannis: Așa fac națiunile puternice „Pandemia, din pacate, este o ingrijorare din ce in ce mai mare pentru noi. Ati vazut datele, din pacate azi am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate. Am prevazut…