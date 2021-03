Iohannis ne promite că nu scăpăm de pandemie In primul mandat de ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu a reușit sa interzica transplantul de plaman. A fost reluat, și chiar cu succes, dupa plecarea lui cu tot cu guvernul condus de Cioloș. A mai ajuns și la performanța de a-și pune in cap elita medicinei romanești, cu decizii și controale aberante. In al doilea […] The post Iohannis ne promite ca nu scapam de pandemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cariera de ministru a lui Vlad Voiculescu atrage oprobiul multor oameni, inclusiv a celor apropiați sau prieteni vechi. Unul dintre aceștia este Mario de Mezzo este director general al Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor, analist politic și expert comunicare, și i-a transmis ministrului o scrisoare…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, ședințe de lucru cu premierul și cu mai mulți ministri, intre care și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și cel al Educației Sorin Cimpeanu. Ulterior, președintele Iohannis s-a declarat mulțumit de felul in care se desfașoara campania de vaccinare in Romania.…

- Parlamentarii PSD l-au huiduit pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si l-au acuzat ca a fost mai preocupat de imaginea personala decat de gestionarea problemelor din sanatate. La randul sau, Vlad Voiculescu a precizat faptul ca social-democratii au avut numerosi ministri de care poate fi legat dezastrul…

- La o luna de la instalarea noului guvern, apar primele tensiuni in interiorul coaliției, in special intre USR PLUS și PNL. Problema principala este comunicarea, miniștrii USR PLUS fiind intr-o continua și agresiva campanie de imagine, iar ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, care s-a remarcat prin…

- Declarații incendiare ale deputatului de Giurgiu, Marian Mina: „7 oameni au murit, intr-un mod cumplit, in tragedia de la Spitalul „Matei Bals”. Ar fi putut fi oricare dintre noi sau oameni dragi noua! 7 familii indurerate isi plang mortii si cer sa se faca dreptate. Toata tara freamata, stam pe un…

- Demisia ministrului Sanatatii este un infim, dar obligatoriu gest de asumare a raspunderii pentru tragedia petrecuta la Institutul "Matei Bals", a afirmat, vineri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu . El ii acuza pe liderii coaliției de guvernare ca fac declarații de parca nu ei ar fi la putere. „Pai…

- “Prin respectarea regulilor, putem sa castigam timp si sa salvam viata celor mai vulnerabili, iar de scapat din asta o sa scapam prin vaccinare. Este prima data cand avem o sansa reala, o speranta ca, intr-un timp definit, cat de cat definit, putem sa vorbim despre sase luni, despre noua luni, am putea…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat luni, la Antena 3, ca daca populația se va vaccina, am putea sa scapam de pandemia de COVID-19 in urmatoarele 6 sau 9 luni. "Cred ca noi trebuie sa respectam viața și sanatatea, dincolo de orice. Și a fost greu pana acum și cred ca o sa mai…