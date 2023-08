Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, dupa vizitarea ranitilor din incendiul de la Crevedia, ca intrebarea pe care ne-o punem toti este de ce s-a ajuns aici. Autoritatile trebuie sa caute explicatii si solutii. Nu pot sa accept explicatii de genul ca pe noi nu ne-a sesizat nimeni, a spus seful statului. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la iesirea de la Spitalul Clinic de Urgenta ca am avut in ultima perioada tragedie dupa tragedie. ”Am avut in ultimele saptamani tragedie dupa tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botosani, am avut tragedia de la Crevedia,…