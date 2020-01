Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare. "Am avut o prima discutie foarte buna. Suntem hotarati sa continuam Parteneriatul strategic…

- Romania incearca sa-și relanseze relațiile la nivel inalt cu Japonia, dupa ce anul trecut premierul Shinzo Abe a venit la București sa discute afaceri comune și a ajuns sa viziteze Muzeul Satului.

- Romania incearca sa-și relanseze relațiile la nivel inalt cu Japonia, dupa ce anul trecut premierul Shinzo Abe a venit la București sa discute afaceri comune și a ajuns sa viziteze Muzeul Satului.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Tokyo, o intrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, context in care cei doi oficiali si-au exprimat dorinta ca lansarea Parteneriatului strategic dintre cele doua tari sa aiba loc in 2021. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Tokyo, o intrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, context in care cei doi oficiali si-au exprimat dorinta ca lansarea Parteneriatului strategic dintre cele...

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit luni, la Palatul Akasaka Geihinkan, de prim ministrul nipon Shinzo Abe. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile vor viza Parteneriatul strategic dintre Romania si Japonia.In perioada 21 22 octombrie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla la…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul strategic…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul…