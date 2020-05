Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Romania se mentine inca pe un platou, dar aceasta etapa va fi depasita cu bine daca oamenii vor continua sa fie vigilenti si responsabili Seful statului a reiterat importanta purtarii mastii si a mentinerii distantei intre persoane in combaterea epidemiei de coronavirus.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, despre epidemia de coronavirus, ca Romania se afla inca pe un platou si depinde de fiecare daca se va depasi aceasta etapa. Seful statului a facut declaratiile dupa sedinta CSAT. "Numarul de cazuri de infectari ramine destul de constant, cu unele cresteri,…

- La TVR1 , ministrul a anunțat ca statul, prin ministerul de resort, a creat un stoc general in mediul public și privat de aproaximativ 100 de milioane de masti. „S-a ajuns la cifra de 100 de milioane de masti ce vor fi distribuite oriunde este nevoie. Dupa 15 mai vom vedea intr-o perioada de doua saptamani…

- Președintele Klaus Iohannis a prelungit starea de urgența in Romania, astfel ca romanii au nevoie, in continuare, de declarația pe propria raspundere și de buletinul de identitate atunci cand ies din casa.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a facut apel la romanii din Diaspora sa nu vina acasa de sarbatorile pascale. Președintele atrage atenția ca am intrat „in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania a intrat in cea mai grea etapa a epidemiei de coronavirus si a subliniat ca este nevoie de respectarea cu strictete a masurilor impuse de autoritati. "Am intrat de cateva zile in cea mai grea etapa a acestei complicate…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație in contextul creșterii importante a numarului de cazuri din Romania (186 in ultimele 24 de ore) și a masurilor generate de ordonanța militara care impune anumite restricții. Declarațiile președintelui: Tocmai am incheiat o ședința de lucru, au participat…

- Presedintele Klaus Iohannis are programata, la ora 18.00, o videoconferinta cu sefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19. La finalul videoconferintei, Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Este prima…