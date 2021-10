Președintele Klaus Iohannic a facut declarații dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura: Trist, dar adevarat. Cuvantul care caracterizeaza cel mai bine Romania de azi e ”criza”. Suntem in plina pandemie, valul 4 ne-a lovit rau, suntem intr-o criza a prețului la energie, o criza care este și europeana și globala De lucru ar fi suficient pentru politicieni, sa rezolve probleme. Dar ce s-au gandit unii politicieni? Sa mai adauge o criza, a guvernarii In acest fel, azi in Parlament a fost votata o moțiune de cenzura, deci guvernul a picat Politicienii s-au obșnuit sa se arate…