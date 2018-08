Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere in magistratura desfasurat in perioada 20 martie - 2 iulie. Astfel, seful statului a numit in functii 56 de judecatori si 24 de procurori. In…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, susține ca șoferul care avea numere de inmatriculare anti-PSD, pe numele caruia s-a intocmit dosar penal, nu a fost sancționat pe baza unei prevederi abrogate a Convenției de la Viena.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 25 iulie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei (PL-x 411/30.10.2017);Decret privind promulgarea Legii…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale, vineri, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica.”In ședința…

- "M-a surprins, dar nu numai pe mine. Cred ca a surprins foarte multa lume. (...) E calificat (pentru functie - n.r.). Nu stiu care au fost criteriile. Nu vreau sa spun ca nu are calificarea necesara, dar nu vreau sa va ascund ca am fost surprins. Cred ca si domnul Dragnea a fost surprins. In primul…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 iunie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii imbunatațirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.…

- Din acest an, cei care pica bacalaureatul nu vor mai fi subiect de ironii, indiferent cat de mici sunt notele obtinute! Si asta pentru ca, in afara de ei si de familiile lor, nimeni nu le va afla.

Transmisia efectelor asupra pietei a masurilor de politica monetara adoptate in lunile anterioare nu s-a epuizat inca, conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului, publicata pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.