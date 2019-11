Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii, in care afirma ca militarii care participa la misiunile din strainatate sunt adevarati ambasadori ai Romaniei, informeaza agerpres.ro. Celebrarea Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii…

- In urma cu o luna, un padurar de langa Iași a auzit o drujba in padurea pe care o supraveghea. Au fost ultimele lui minute in viața. Un hoț de lemne l-ar fi executat, suprins fiind la fața locului de angajatul Direcției Silvice. Procurorii cred ca vinovatul este un adolescent de 17 ani, pe care l-au…

- Presedintele filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca PNL va taia pensiile speciale, cu exceptia pensiilor acordate militarilor care au luptat in teatrele de operatii, scrie Agerpres. "Pensiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, felicitari comunitatii evreiesti cu ocazia sarbatorii Ros Hasana - Anul Nou Evreiesc. "In aceste clipe de intampinare a Noului An Evreiesc, Ros Hasana 2019, imi face o deosebita placere sa adresez conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri in fata Adunarii Generale a ONU un discurs in care a vorbit despre caderea regimului comunist si angajamentul Romaniei pentru valorile democratice, despre schimbarile climatice, precum si despre raspandirea actelor de terorism, amintind si despre cei doi…

- Unul din zece militari NATO care vor fi desfasurati de alianta in teatrele de operatii, in anul 2020, va fi roman dupa ce Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a decis o crestere de peste 25% a numarului fortelor romanesti participante la misiuni in strainatate in anul viitor.