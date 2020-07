Stiri pe aceeasi tema

- Batalionul de Tiraliori infiintat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza a functionat fara intrerupere, sub diferite denumiri, pana in ziua de azi. In prezent, unitatea se numeste Regimentul 30 Garda ldquo;Mihai Viteazu". La data de 20 iunie 1930, prin Ordinul Marelui Stat Major s a infiintat Batalionul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparținand domeniului public sau privat al statului ori al unitaților administrativ-teritoriale.Proiectul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de decorare a sefului Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Costica Alexandru Mirsu, dar si a Drapelului de Lupta al Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul".Seful statului i-a conferit viceamiralului Costica Alexandru Mirsu Ordinul…

- Elevii de clasa XII-a care au dat, azi, examenul de Bacalaureat la Istorie au avut la primul subiect dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza și Unirea de la 1859. De asemenea, la ultimul exercițiu elevii au trebuit sa menționeze o caracteristica a primei Constituții din Romania.La subiectul al doilea,…

- dupa ce Laura Codruta Kovesi a castigat la CEDO Liga Studentilor (LS IASI) ii cere demisia de onoare lui Tudorel Toader din functia de rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat dreptate fostului procuror-sef al DNA, Laura…

- Ieri, dupa amiaza, Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Nationale a anuntat: "Am luat decizia de a l aduce in echipa pe domnul doctor Florin Paul care, incepand de astazi, este consilierul meu in domeniul medical".Inaltul oficial al Armatei romane mai spune ca "doctorul Florin Paul este general de brigada…