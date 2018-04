Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, s-a intalnit luni, 23 aprilie, cu Excelenta Sa Talal Mansour Alhajeri, Ambasadorul Kuwaitului in Romania. Cu acest prilej, cei doi oficiali au trecut in revista excelentele relatii bilaterale in domeniul educatiei, subliniind disponibilitatea pentru extinderea…

- In cadrul intalnirii pe care Klaus Iohannis a avut-o cu ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, la Palatul Cotroceni, președintele a exprimat „profunda ingrijorare a Romaniei cu privire la evoluțiile recente din Siria”. „Președintele Klaus Iohannis a exprimat profunda ingrijorare a Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, context in care a punctat importanta pe care Romania o acorda aderarii la spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens.

- Lobby-istul Elliott Broidy, unul dintre cei mai importanți fundraiseri ai campaniei electorale a lui Donald Trump, ar fi cerut ajutorul Comitetului pentru Afaceri Externe din Congresul Statelor Unite ale Americii pentru a caștiga mai multe contracte in Romania.

- Președinteșe Klaus Iohannis petrece și weekendul acesta la schi pe partiile din Masivul Șureanu, una dintre destinațiile sale preferate din Romania, unde a mai fost surprins de doua ori iarna aceasta. Un turist aflat sambata pe partie a realizat cateva fotografii cu șeful statului in timp ce aștepta…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul dintre cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, informeaza vineri Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov. Cei care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca discutiile pe Justitie nu ajuta dosarul Schengen, precizand ca Romania va avea o legislatie pe Justitie modernizata si rezonabila si lucrurile...

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…