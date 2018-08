Iohannis, mesaj proteste violente. Reacții de la Bruxelles Iata in continuare doua reacții de la Bruxelles: Dan Nica, europarlamentar PSD, declara: ”Este de neinchipuit faptul ca Președintele unei țari europene incearca sa caștige capital electoral pe seama protestelor de vineri, in loc sa iși faca treaba de mediator! Ii reamintim domnului Iohannis ca guvernele se schimba prin vot democratic, nu prin stimularea urii și a violenței! Este profund iresponsabil ca, intr-un climat atat de tensionat, tocmai președintele țarii sa fie cel care vine și pune gaz pe foc. Este și mai iresponsabil sa ataci Jandarmeria și sa nu condamni deloc actele de violența… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a existat "o actiune de premeditare" in ceea ce priveste actiunea "violenta a fortelor de ordine la mitingul din Piata Victoriei. "In loc ca Puterea sa asculte doleantele, nevoile, cerintele, Dragnea si camarila sa au readus Romania…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca se afla in drum spre Piața Victoriei, precizand totodata ca mitingul diasporei nu este unul politic. "Da, sunt in drum spre Piața, in cateva minute o sa fiu și eu acolo", a zis Barna, adaugand: "Vom…

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, le cere romanilor din Diaspora care vor participa vineri la mitingul anti-PSD din Piata Victoriei sa protesteze pasnic, precizand ca jandarmii sunt pregatiti sa intervina in orice situatie. "Nu violenta este calea. Imi exprim speranta ca vor fi proteste…

- Dacian Ciolos ar putea fi cel care va “confisca” protestul diasporei de vineri, 10 august. Afirmatia a fost facuta de catre analistul politic Bogdan Chirieac, in cadrul unei interventii la Antena 3. “Eu cred ca domnul Ciolos va confisca acest miting, pentru ca domnia sa este candidatul cel mai bine…

- „Națiunea romana din interiorul granițelor trebuie sa manifeste nu doar simpatie, ci și respect și recunoștința fața de diaspora, care are tot dreptul de a se intoarce acasa și de a cere sa fie respectata de catre instituțiile statului. Este un drept cetațenesc de a ieși in strada pentru a-ți spune…

- Dacian Ciolos ar putea fi cel care va "confisca" protestul diasporei de vineri, 10 august. Afirmatia a fost facuta de catre analistul politic Bogdan Chirieac, in cadrul unei interventii la Antena 3. "Eu cred ca domnul Ciolos va confisca acest miting, pentru ca domnia sa este candidatul cel…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat luni ca mitingul impotriva abuzurilor va avea loc sambata, ora 20.00, in Piața Victoriei, in condițiile in care "exista o putere subterana care paraziteaza deciziile importante"."Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult ...

- Liderii celor mai mari partide politice din Romania si-au exprimat regretul pentru moartea comentatorului Cristian Topescu. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost printre primii care au transmis un mesaj, mai ales ca fostul comentator a fost si parlamentar al PNL mandatul 2008-2012.