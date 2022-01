Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele italian Sergio Mattarella a fost reales sambata pentru un al doilea mandat, in urma unui maraton parlamentar care a scos la iveala diviziuni profunde intre partidele aflate guvernare, intr-o perioada critica pentru relansarea post-COVID-19, informeaza AFP si dpa.

- Al doilea tur de scrutin pentru alegerea noului președinte al Italiei nu a avut un câștigator marți, prelungind incertitudinea cu privire la viitorul premierului Mario Draghi și al guvernului sau, scrie AFP.Mai mult de jumatate dintre cei aproximativ 1.000 de deputați, senatori și reprezentanți…

- Președintele SUA in exercițiu, Joe Biden, este gata sa rejoace meciul caștigat in 2020. Fostul șef republican de stat, Donald Trump, a lasat deja de ințeles ca se gandește sa candideze pentru un alt mandat. „Ar crește șansele ca eu sa ma prezint”. Joe Biden a declarat miercuri seara, 22 decembrie, ca,…