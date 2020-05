Iohannis, mesaj pentru rezerviștii militari: Aţi sporit vizibilitatea şi relevanţa strategică a României în plan extern Șeful statului susține ca prin misiunile pe care aceștia le-au desfasurat cu succes, au sporit relevanta strategica a Romaniei in plan extern si au adus o contributie esentiala la conturarea Romaniei ca aliat important in cadrul NATO. "Prin misiunile pe care le-ati desfasurat cu succes, in tara si in diferite zone din lume marcate de conflict si instabilitate, ati sporit vizibilitatea si relevanta strategica a Romaniei in plan extern, devenind astfel veritabili ambasadori ai tarii noastre. De asemenea, aveti o contributie esentiala la conturarea Romaniei ca aliat credibil si important in cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, rezervistilor militari ca prin misiunile pe care le-au desfasurat cu succes au sporit relevanta strategica a Romaniei in plan extern si au adus o contributie esentiala la conturarea Romaniei ca aliat important in cadrul NATO, scrie Agerpres. „Prin…

- "Aceasta zi speciala, in care celebram, deopotriva, Ziua Eroilor si Inaltarea Domnului, are o incarcatura puternica pentru poporul roman. Cu acest prilej, aducem un omagiu martirilor neamului romanesc, care si-au dat viata pentru existenta noastra.Eroii nostri raman de-a lungul timpului…

- Președintele Iohannis, mesaj de ZIua Erolior Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. "Eroii noștri sunt adevarate simboluri ale abnegației, curajului și simțului datoriei", precizeaza președintele Klaus Iohannis într-un mesaj cu prilejul Zilei Eroilor. Șeful statului își…

- Armata Romaniei va participa cu un efectiv de 1.940 de militari și civili la misiuni și operații in afara teritoriului țarii, cu 436 mai puțini decat in acest an, iar Ministerul Afacerilor Interne va participa cu 841 militari și polițiști, cu 181 mai puțini decat in 2020, a anunțat Klaus Iohannis.„Am…

- La sfarșitul ședinței CSAT de miercuri, Klaus Iohannis a facut declarații: Strategia a fost elaborata in contextul unei pandemii. In aceste conditii special relatiile de putere sunt curbate. Romania trebuie sa faca fata intr-un timp. Noua strategie ofera raspunsuri la intrebarile esentiale privind obiective…

- Echipa este formata din 15 cadre medicale și specialiști CBRN care s-au oferit voluntari pentru aceasta misiune, al carei scop este acordarea de sprijin autoritaților in statul Alabama, in lupta cu pandemia. Dupa Italia și Republica Moldova, Romania vine și in sprijinul Statelor Unite ale Americii…

- "Este posibil ca infracționalitatea sa creasca, dar suntem pregatiți. Am spus ca la violența se raspunde cu violența proporțional. In situația in care polițiștii și jandarmii sunt agresați, nu vom arunca cu petale de trandafiri. Vom raspunde proporțional, in condițiile legii. Citește și: Klaus…

- NATO vrea sa-si reduca masiv prezenta in Afganistan, de la 16.000 la 12.000 de militari, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pentru postul german de televiziune ZDF, transmite DPA. SUA si insurgentii talibani au semnat sambata, la Doha, un…