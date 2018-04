„Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara macar din politețe sa ma sune sau sa treaca pe la mine, fiindca totuși, chiar daca PSD-ului nu ii convine, eu sunt președintele și eu raspund de politica externa”, a declarat președintele intrebat fiind daca in cadrul intalnirii pe care o va avea in cursul zilei de vineri cu Viorica Dancila o va intreba despre vizita din Israel. Șeful statului a afirmat ca vizita in Israel a prim-ministrului este una fara mandat și ca nu au existat consultari in acest sens.…