Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie electrica și gaze naturale in regim de urgența, dupa ce Ucraina a incetat exportul de energie spre Chișinau din cauza avarierii centralelor in bombardamentele armatei ruse.De asemenea, Romania a sprijinit Republica…

- Duminica, in Romania a intrat primul convoi cu tehnica militara franceza, format din transportoare blindate, spre a completa logistica tehnica a Grupului de lupta al NATO dislocat la Cincu. Este o știre pozitiva, intrucat intarește forțele de descurajare de pe teritoriul țarii noastre, in contextul…

- Apicultorii din regiunea Primorie au sprijinit militarii ruși trimiși sa lupte in invazia din Ucraina și au trimis peste 1,5 tone de miere de taiga, scrie Kommersant , citand serviciul de presa al guvernului din regiunea din estul extrem al Federației. „Raceala vine in curand și este necesara intarirea…

- Luni, compania rusa Gazprom a anunțat ca gazul a incetat sa se mai scurga din cele trei conducte de gaz Nord Stream sparte sub Marea Baltica și ca ar putea fi posibila reluarea fluxului prin conducta unica ramasa neafectata, care este insa parte din gazoductul Nord Stream 2, neautorizat de Germania,…

- ”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din motive legate de razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, pe de alta parte, cred ca este bine sa se stie ca romanii si Guvernul Romaniei nu stau degeaba, se implica , muncesc si, in mod, pentru multi surprinzator, pentru mine,…

- Mina marina a fost descoperita, joi, plutind in deriva in Marea Neagra, la aproximativ 46 de kilometri in larg de portul Constanța, potrivit News.ro.Dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” a iesit din portul Constanta, joi, pentru a interveni la mina de razboi care a fost descoperita de nava…

- Diplomatiei romane ii revine astazi, mai mult ca oricand, un rol deosebit in evaluarea permanenta si rapida a noii realitati geostrategice si in avansarea de cai de actiune adecvate la nivel international, a spus președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj adresat Reuniunii Anuale a Diplomației Romane.…

- Garda de coasta a Turciei a anunțat ca strimtoarea Bosfor a fost deschisa pentru navigație dupa ce nava de 173 de metri Lady Zehma, care venea din Ucraina, s-a rasturnat. Acest lucru este menționat in contul Twitter al serviciului. "Strimtoarea este deschisa pentru circulația navelor", se spune in mesaj.…