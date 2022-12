Stiri pe aceeasi tema

- IMPACT Developer amp; Contractor simbol bursier IMP , primul dezvoltator imobiliar din Romania si totodata prima companie imobiliara listata la Bursa de Valori Bucuresti, a fost desemnat cel mai sustenabil dezvoltator imobiliar al anului in cadrul Galei Financial Intelligence Awards. IMPACT Developer…

- ”Simtel Team (BVB: SMTL), companie romaneasca de inginerie si tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti si lider national in construirea de centrale electrice fotovoltaice pe acoperisurile cladirilor, anunta deschiderea unei filiale in Chisinau, Republica Moldova, prin infiintarea…

- Romania se afla in fata unei perspective foarte bune pentru dezvoltarea pietei de capital, avand in vedere listarea Hidroelectrica, cea mai mare companie din tara, a declarat, joi seara, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Adrian Tanase. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Record absolut de investitori la Bursa de Valori Bucuresti (BVB): peste 128.000 de investitori directi sunt prezenti pe bursa romaneasca, dupa cum arata datele Fondului de Compensare al Investitorilor (FCI) la finalul primelor 9 luni. Este cea mai mare valoare inregistrata la BVB si a depasit substantial…

- La 1 decembrie 1882, in baza Inaltului Decret Regal emis de Regele Carol I, bursa de valori mobiliare si bursa de marfuri si-au inceput activitatea in Romania. Dupa instaurarea regimului comunist, Bursa a fost inchisa in 1948. Bursa de Valori a fost reinfiintata in 1995, iar prima sedinta bursiera a…

- SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), aniverseaza 25 de ani de activitate cu obiective ambițioase: dublarea cifrei de afaceri pana in 2026 și listarea pe piața principala a BVB.…

- Este singura companie din domeniul medical aflata intre cele 15 finaliste ale Programului „Made in Romania”, premiate de Bursa de Valori București. Made in Romania, programul Bursei de Valori București (BVB) și-a anunțat și premiat joi, 22 septembrie, companiile finaliste ale ediției din acest an,…

- Valoarea finantarilor prin Bursa a ajuns la 1,5 miliarde de euro in acest an, comparativ cu 2 miliarde de euro in 2021, ceea ce inseamna ca nu e rau deloc, a afirmat joi Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, in cadrul Galei Made in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…