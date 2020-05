Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului de Protectie si Paza (SPP), in care afirma ca in contextul pandemiei de COVID-19 este important ca SPP sa continue sa-si adapteze metodele si mijloacele pentru executarea misiunilor. "Aceasta zi marcheaza un moment special in istoria Serviciului de Protectie si Paza - implinirea a 30 de ani de la infiintare, ca autoritate a statului cu atributii in cadrul sistemului national de securitate. De-a lungul acestor trei decenii de activitate, v-ati evidentiat prin profesionalism si competenta…