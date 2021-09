Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut tuturor partidelor din Coalitie sa dea dovada de maturitate si responsabilitate, in contextul crizei generate de fortarea adoptarii noului PNDL, cu toate ca USR-PLUS se opune, in timp ce Florin Citu vrea sa treaca intr-un timp cat mai rapid ordonanta de urgenta.

- UPDATE:Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa miercuri, de la ora 18:00, in plin scandal politic al coaliției de guvernare. ”Fac un apel catre toate partidele, și din coaliție și din...

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj pentru clasa politica, dar și pentru coaliția de guvernare. Iohannis a declarat ca așteapta de la aceștia „cumpatare, echilibru și deschidere la dialog”. De asemenea, Klaus Iohannis a cerut o competiție de proiecte in interiorul partidelor.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o declarație de presa, despre reformele pe care parlamentarii trebuie sa le adopte și a transmis un mesaj tuturor partidelor. "Un parlament mult mai activ, mai responsabil ar fi cu totul altfel perceput de cetațeni. In ciuda provocaarilor…

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa, miercuri, de la ora 18.00. Cele mai importante declarații ale președintelui vor fi transmile LIVE de Hotnews. Astazi începe o noua sesiune parlamentara într-un context național și internațional complicat.Ultimele…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, cu prilejul Zilei Limbii Romane, prin care a subliniat rolul de liant al acesteia este „mai important ca niciodata” in disapora si i-a felicitat pe cei care contribuie in domeniul literar, al stiintei si al cercetarii, in spatiul academic ori editorial,…

- USR-PLUS vrea ca șeful statului și Sorin Cimpeanu sa ia masuri pentru ca posturile de inspector școlar sa nu fie politizate.Aceștia ii cer lui Iohannis sa convoace Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a fi redezbatuta legea Educației.Cei de ala USR vor ca ministrul Educației sa le transmita inspectorilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. Seful statului a amintit si eroii care, de-a lungul istoriei, si-au pus viata, cu daruire, curaj si abnegatie, in slujba „Aripilor Romanesti”.