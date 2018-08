Stiri pe aceeasi tema

- 'Haideti sa nu intram chiar in detaliu, ca nu pot sa va transmit chiar tot ce a spus presedintele', a declarat Orban, intrebat fiind daca presedintele i-a si criticat pe liberali sau le-a adresat reprosuri. Ludovic Orban a spus ca liberalii s-au bucurat foarte mult de intalnirea cu Klaus Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis le-a spus liberalilor, reuniți in ședința Biroului Executiv de la Sibiu, ca nu se va implica in campania pentru europarlamentare și și-a reafirmat susținerea pentru liderul PNL, Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. De asemenea, șeful statului le-a transmis ca „eu…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta Biroului Executiv al PNL care are loc in sala de conferinte a unui hotel de cinci stele din municipiul Sibiu, iar discuția cu liderii PNL este in toi. Conform unor noi stenograme intrate in posesia redacției STIRIPESURSE.RO, Iohannis le-a…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta Biroului Executiv al PNL care are loc in sala de conferinte a unui hotel de cinci stele din municipiul Sibiu. Conform unor stenograme intrate in posesia redacției STIRIPESURSE.RO, Iohannis le-a cerut liberalilor sa il lase in pace pe prietenul…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea participa vineri la ședința Biroului Executiv al PNL care se desfașoara la Sibiu. Liberalii l-au invitat pe președinte sa participe la intalnirea care se desfașoara la hotel Hilton din Sibiu și, potrivit surselor citate, acesta ar urma sa onoreze invitația. Apariția…

