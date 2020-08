Stiri pe aceeasi tema

- ​Febra achizițiilor facute de liberali din tabara PSD nu este vazuta cu ochi buni de președintele Klaus Iohannis, șeful statului precizând ca a fost întotdeauna împotriva traseismului politic și nu și-a schimbat opinia. „Va spun franc. ​Nu vad cu ochi buni aceste racolari.…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.

- Doi europarlamentari liberali romani au votat pentru rezoluția de respingere a bugetului stabilit de Consiliul European, dupa patru zile de discuții, la care a participat și președintele Klaus Iohannis și care a anunțat triumfalist obținerea de catre Romania a unei sume mari de bani pentru urmatorii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, amenința din nou Guvernul cu moțiunea de cenzura și are "un singur mesaj" pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban: "Nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea".

- Victor Ponta le cere premierului Ludovic Orban si presedintelui Klaus Iohannis sa apeleze la ajutorul SUA, in conditiile in care americanii au cumparat in avans aproape toata productia din medicamentul folosit in tratarea bolnavilor de COVID-19 in stare grava."Avand in vedere faptul ca Guvernul…

- Senatorul PSD, Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al finanțelor, este de parere, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca atitudinea capului plecat trebuie sa dispara din PSD. Teodorovici s-a referit la atacurile frecvente ale președintelui Klaus Iohannis indreptate impotriva PSD, atacuri…

- "Examenele naționale vor avea loc fizic, așa cum au fost planificate și anunțate de cateva saptamani. Evaluarea naționala se va face incepand din 15 iunie, apoi Bacalaureatul. A aparut o problema pe care am vrut sa o rezolvam: e posibil sa fie copii bolnavi sau termometrul sa arate ca au febra.…

- Președintele Iohannis, mesaj de ZIua Erolior Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. "Eroii noștri sunt adevarate simboluri ale abnegației, curajului și simțului datoriei", precizeaza președintele Klaus Iohannis într-un mesaj cu prilejul Zilei Eroilor. Șeful statului își…