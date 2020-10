Iohannis, mesaj după atacul de la Nisa: România este alături de Franța în lupta împotriva extremismului Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj public pentru Franța, dupa atacul terorist de la Nisa, in urma caruia au murit trei persoane și multe au fost ranite. Iohannis spune ca țara noastra este alaturi de Franța in lupta impotriva extremismului”. „Am fost consternat sa aflu despre groaznicul atac de la catedrala Notre Dame din Nisa. Gandurile noastre merg catre familiile victimelor. Romania este alaturi de Franța in lupta impotriva extremismului. Trebuie sa fim uniți in protejarea dreptului cetațenilor la libertatea de gandire și de credința”, se arata in mesajul postat de Klaus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

