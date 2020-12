Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, in care a subliniat ca Justitia trebuie sa-si faca datoria in cazul celor vinovati de represiunea sangeroasa din Decembrie 1989, aratand ca durerea "incomensurabila" a celor care au…

- Comunismul a rupt „legatura fireasca cu familia democratiilor europene”, iar dupa 45 de ani de „crime si cruzimi”, romanii „s-au asezat in fata tancurilor pentru idealurile lor”, a transmis presedintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertati, la 31 de ani de la Revolutia…

- Anul acesta se indeplinesc 31 de ani de la Revoluția din 1989. Cu ocazia aceasta, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj. El spune ca nimeni, niciodata, nu ar trebui sa uite ca romanii s-au așezat in fața tancurilor. „In urma cu 31 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a Romaniei democratice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca intarirea si extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA reprezinta un pilon de baza al politici externe a Romaniei. "Intarirea si extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii reprezinta un pilon de baza al politicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, dupa ce liderii europeni au deblocat pachetul financiar in valoare de 1.800 de miliarde de euro pentru sustinerea redresarii economice din recesiunea provocata de pandemia de Covid-19, ca „Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme…

- Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit cadrelor medicale pentru sacrificiul facut in timpul epidemiei de Covid 19. Mesajul a fost transmis in timpul discursului ținut de șeful statului la ceremonia de la Arcul...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca "esenta democratiei sta in alegeri libere", el subliniind necesitatea continuarii vietii democratice in societate, in contextul organizarii alegerilor parlamentare, pe 6 decembrie, pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2. "Trebuie sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu occazia Zilei Nationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului in care afirma ca „ura reinoita este flagelul vremurilor noastre. Seful Statului a vorbit si despre deportarile fortate in timpul regimului maresalului Antonescu, catalogandu-le…