Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a adresat, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a aratat ca, prin cultivarea armoniei interetnice, se va consolida o societate ldquo;puternica" si ldquo;prospera".Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat luni, 15 martie 2021, un mesaj…

- Presedintele Klaus Iohannis subliniaza, in mesajul de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, contributia semnificativa a minoritatii maghiare din Romania si a reprezentantilor sai politici la pasii importanti facuti de tara noastra in integrarea europeana, in recuperarea valorilor democratice si in asezarea…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu a transmis, luni, maghiarilor din Romania un mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Impreuna, prin cultivarea armoniei interetnice, vom consolida o societate puternica și prospera”, afirma șeful statului. Prim-ministrul spune ca „trebuie…

- 15 Martie este Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, cea mai importanta sarbatoare a comunitații maghiare din Romania. Suntem diferiți prin cultura și tradiții, dar aceste diferențe nu ne separa, nu suntem adversari, dimpotriva, trebuie sa fim uniți in diversitate, sa devenim mai puternici și mai ințelepți,…

- Premierul Florin Citu a transmis luni un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, subliniind ca la 15 martie se sarbatoresc atat aceasta comunitate, cat si "buna convietuire" dezvoltata in ultimele decenii. "15 Martie este Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, cea mai importanta sarbatoare a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Dezrobirii Romilor. Șeful statului a spus ca romanii trebuie sa elimine prejudecațile și discriminarea, mai ales ca in...

- Mesaj de Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în care subliniaza ca și România are partea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Anului Nou. Seful statului a multumit romanilor pentru responsabilitatea in limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 si subliniaza ca reintoarcerea la normalitatea de dinainte de pandemia de COVID-19 este tot mai aproape. "Dragi romani, ne…