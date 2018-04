Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, subliniind ca "este important sa intelegem care sunt traditiile, valorile, aspiratiile si nevoile comunitatilor rome, pentru a identifica acele solutii care contribuie concret la incluziunea sociala a membrilor minoritatii rome, prezervand, in acelasi timp, identitatea lor culturala".



"De Ziua Internationala a Romilor, transmit gandurile mele bune cetatenilor de etnie roma din tara noastra! Ca in fiecare an, 8 aprilie constituie si un prilej potrivit de a readuce in atentia publica problemele…