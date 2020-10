Iohannis - mesaj către militarii răniţi în Afganistan: Le urez însănătoşire grabnică Presedintele Klaus Iohannis le transmite insanatosire grabnica militarilor romani raniti intr-o misiune in Afganistan si le ureaza sa treaca cu bine peste aceste momente dificile.



"Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in teatrul de operatii din Afganistan. Viata niciunuia dintre militari nu este in pericol. Sunt permanent informat despre evolutia starii de sanatate a celor doi militari raniti, carora le urez insanatosire grabnica si le doresc sa treaca cu bine peste aceste momente dificile. Totodata, asigur familiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi in mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

- Klaus Iohannis a transmis joi, un mesaj in urma ranirii a doi militari romani in timpul unei misiuni de patrulare in Afganistan. „Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniți in timpul misiunii pe care o desfașoara in Teatrul de Operații din Afganistan. Viața niciunuia dintre militari…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi un mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi in mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

- Doi militari din cadrul Batalionului 191 Protecția Forței „Golden Lions” au fost raniți miercuri, 21 octombrie, in Afganistan, in jurul orei 19:32, ora Romaniei, in timpul unei misiuni de patrulare in zona de responsabilitate, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, a anuntat Ministerul…

- Doi militari romani au fost raniți, miercuri, in timpul unei misiuni de patrulare in zona de responsabilitate, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, informeaza Ministerul Apararii Naționale. Militarii romani, din cadrul Batalionului 191 Protecția Forței „Golden Lions”, se deplasau cu…

- Aceștia erau in timpul unei misiuni de patrulare in zona de responsabilitate, cand au fost atacați cu un dispozitiv exploziv improvizat, anunța intr-un comunicat Ministerul Apararii Naționale. Este vorba despre sergentul Adrian Ioan Tifrac și caporalul clasa a II-a Iosif Ioan Reman. Militarii din patrula…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor, in care arata ca, in aceste momente in care intreaga lume este greu incercata de pandemia de COVID-19, acestia au dat dovada, din nou, de profesionalism si curaj, de implicare si spirit de