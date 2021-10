Iohannis merge la summitul privind schimbările climatice de la Glasgow Președintele, Klaus Iohannis, va participa, în perioada 1-2 noiembrie 2021, la Summitul liderilor mondiali care va avea loc în cadrul Conferinței Parților Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26), la Glasgow. Peste 120 de șefi de stat și de guvern vor discuta despre schimbarile climatice, una dintre cele mai mari provocari la adresa omenirii.



&"Președintele Klaus Iohannis este decis sa se implice activ, alaturi de alți lideri mondiali, organizații internaționale, mediul instituțional, asociativ și de business pentru a sprijini efortul global… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

