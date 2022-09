Iohannis merge la funeraliile Reginei Iohannis merge la Londra. Președintele Romaniei va participa luni la funeraliile de stat ale Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra, transmite Administrația Prezidențiala care contrazice lista facuta de agenția de presa Reuters. Inmormantarea reginei Elisabeta va avea loc la Londra luni, 19 septembrie, iar la funeralii vor participa mai mulți lideri mondiali, membri ai familiilor regale și alți demnitari. Reuters face o trecere in revista a celor care și-au anunțat deja prezența. Urmatoarele persoane au declarat ca vor veni la Londra: – Joe Biden și Jill Biden, președintele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

