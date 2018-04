Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, ca memorandumul secret pe politica externa discutat saptamana trecuta in Guvern - referitor la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - a fost o mare greseala.



"Saptamana trecuta, in Guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politica externa. Asta a fost o mare greseala, fiindca in chestiuni de politica externa, daca vorbim de documente secrete, care evident sunt sensibile, altfel nu ar avea de ce sa fie secrete, trebuia sa fie consultat presedintele, lucru care nu s-a intamplat. In Constitutie,…