Iohannis, MÂNĂ MOARTĂ! Vom avea inca un șef al statului roman care se va declara infrant de sistemul ticaloșit… Și tot dupa doua mandate… Pana atunci insa, ghinion, Klaus Iohannis mai are de indeplinit o sumedenie de ”treburi prezidențiale”. Poate și in interesul poporului roman, cine știe, daca timpul ii va permite… Dar sigur pentru ca adevarații jucatori […] The post Iohannis, MANA MOARTA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se suspenda angajarile in sistemul public. Nu este tocmai o noutate, legea fiind valabila inca din vara, insa Guvernul condus de Nicolae Ciuca a dat mai multe derogari instituțiilor de stat, astfel incat sa poata face angajari in continuare. Iar numarul celor…

- Medicul Gheorghe Mencinicopschi a murit, miercuri, la 73 de ani, se anunța intr-o postare pe Facebook a casei de discuri Electrecord. „Drum lin, Gheorghe Mencinicopschi! Cercetatorul științific care a vegheat 42 ani la sanatatea alimentara a poporului roman, a trecut prin momente de cumpana, dupa…

- ​​La patru zile de cand premierul Ciuca a anunțat ca il așteapta pentru explicații, Vasile Dincu a ajuns luni dimineața la Guvern unde are o discuție cu șeful executivului pe tema declarațiilor referitoare la negocierile cu Rusia. Premierul Nicolae Ciuca poarta discutii, luni, la Palatul Victoria, cu…

- ■ soprana si profesorul de pian Roxana Nite este stabilita de cativa ani in Scotia, implicandu-se si in nenumarate activitati sociale ■ presedintele Klaus Iohannis i-a coferit Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler ■ Soprana si profesorul de pian Roxana Nite, din Piatra Neamt, stabilita in Scotia,…

- Obiectivul si sarcina noastra este de a amplifica vocea Uniunii Europene si de a spori influenta acesteia, a declarat presedintele ungar Katalin Novak, miercuri, la Bucuresti, la conferinta de presa sustinuta impreuna cu presedintele roman Klaus Iohannis. Intrebat de presa, seful de stat din Ungaria…

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, a acuzat miercuri, la Cotroceni, in conferința de presa comuna susținuta alaturi de președintele Klaus Iohannis, ca nu i s-a oferit o traducere completa și ca unele propoziții din discursul șefului roman de stat nu i-au fost traduse. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, va intreprinde o vizita la Bucuresti miercuri, la invitatia omologului sau roman, Klaus Werner Iohannis, transmite MTI, citand editia de sambata a cotidianului Magyar Nemzet, potrivit Agerpres. Pe langa intrevederea pe care o va avea cu omologul sau raman, presedintele…