Iohannis: Magazinele se vor închide seara, circulația pe timpul nopții interzisă | Noi RESTRICȚII Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a participat azi la ședința de Guvern, și a anunțat ca circulația pe timpul nopții va fi interzisa, maștile vor fi obligatorii peste tot, in toata țara, targurile și piețele vor fi inchise. Totodata, școlile vor trece toate in online. ”Masurile care s-au luat pana acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan național precum școlile sa treaca toate in online. Angajații și din public și din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil. Magazinele trebuie sa fie inchsie seara la ora 9:00 seara. Circulația pe timpul nopții trebuie restricționata.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

