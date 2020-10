Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la deschiderea anului universitar la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale, ca se va opune oricaror ingerinte politice menite sa deturneze scoala romaneasca de la misiunea ei, aceea de a contribui la o Romanie Europeana…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au transmis luni, 31 august a.c., un mesaj cu prilejul Zilei Limbii Romane. Șeful statului a declarat ca le mulțumește tuturor celor care, indiferent unde se afla, „vorbesc și simt romanește”. „Un mesaj special se indreapta catre cei care vorbesc…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu incepere de la 2 iunie 1992 si care au fost condamnate in 9 decembrie 1993 de o instanta de judecata nerecunoscuta din regiunea transnistreana a Republicii Moldova. "Beneficiaza…

- E oficial! Școala incepe pe 14 septembrie. Autoritațile au pregatit 3 scenarii: VERDE, GALBEN, ROȘU. Școala incepe la 14 septembrie in condiții normale, dar ea se poate transforma oricand din nou in invațamant online, daca se ajunge la o agravare a situației epidemiologice. Președintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor. "Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar.…

