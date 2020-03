Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca s-a interesat de starea celor diagnosticati pozitiv cu noul coronavirus, iar starea generala a acestora este buna. Seful statului se afla la Palatul Victoria, unde prezideaza prima reuniune a Grupului de lucru interinstitutional pentru evaluarea impactului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la sosirea la Palatul Victoria, unde prezideaza prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele COVID-19, ca situatia de la noi nu este foarte grava,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vrea ca Romania sa piarda timpul si pregateste un set de masuri, in contextul in care liderii europeni se asteapta la un recul dupa criza de coronavirus.

- Prima reuniune a Grupului de lucru interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei COVID-19 (GLI-ECOROM), va avea loc miercuri, incepand cu ora 16,00, la Palatul Victoria. Potrivit Executivului, la reuniune vor participa prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca, prin adoptarea de masuri comune, statele UE vor reusi sa abordeze eficient criza creata de noul coronavirus si sa fie oprita raspandirea acestuia."Videoconferința cu lideri din UE pentru #COVID19. Doar adoptand masuri…

- Femeia de 42 de ani din București, confirmata in cursul zilei de 8 martie cu coronavirus, ar fi avut contact cu persoane din randul personalului care iși desfașoara activitatea in cladirea Guvernului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Digi24. In acest moment, se fac verificari suplimentare…

- "Speram cu totii ca un vaccin sa fie disponibil cat mai curand", a explicat, intr-un interviu acordat AFP-TV, Massimo Galli, conducatorul departamentului de boli infectioase de la Spitalul Sacco din Milano (nordul Italiei). Toti epidemiologii si virusologii care cunosc problematica stiu ca pe parcursul…