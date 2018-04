Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, luni, ca este treaba Guvernului sa corecteze nemultumirilor bugetarilor. "In public avem opinii foarte diferite. Eu atrag atentia ca lucrurile nu merg asa cum trebuie si avem practic in fiecare zi pichetari, miscari sindicale, iar guvernantii se fac ca nu vad nimic si repeta asa mecanic ca totul este in regula. Lucrurile nu sunt in regula, dar este treaba Guvernului sa vada unde sunt cauzele acestor nemultumiri si sa le corecteze", a spus Iohannis. El a amintit de intalnirea avuta cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pe…