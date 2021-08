Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, a transmis, cu prilejul Zilei Limbii Romane, un mesaj in care a indemnat romanii de pretutindeni sa nu inceteze sa iubeasca limba romana si sa cultive "dragostea pentru aceasta si in randul copiilor", potrivit site-ului Administrația Prezidențiale.„Astazi, sarbatorim Ziua…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți un mesaj cu prilejul Zilei Limbii Romane: „Dragi romani de pretutindeni, sa nu incetați sa iubiți limba romana și sa cultivați dragostea pentru aceasta și in randul copiilor, in spiritul prețuirii și folosirii sale corecte”, scrie Mediafax. „Astazi,…

- "Limba romana este patria mea - Nichita Stanescu Azi, de Ziua Limbii Romane, mai mult ca oricand, imi revin in minte versurile poetului care considera ca limba noastra este “Dumnezeiesc de frumoasa”.“A vorbi despre limba in care gindești, a gindi – gindire nu se poate face decit numai intr-o limba –…

- N.D. Incepand cu data de 31 august a.c., cand se sarbatoreste Ziua Limbii Romane, timp de o luna, un proiect inedit privind promovarea exprimarii corecte in limba romana se va derula la Ploiesti. Mai exact, in cadrul initiativei „La Ploiesti, corect vorbesti” – campanie de promovare a exprimarii corecte…

- Un proiect inedit de promovare a exprimarii corecte in limba romana se va derula la Ploiesti timp de o luna, incepand cu data de 31 august, cand se sarbatoreste Ziua Limbii Romane. Astfel, in cadrul initiativei "La Ploiesti, corect vorbesti", unica la nivel national, timp de o luna, in…

- In așteptarea sarbatoririi Zilei Limbii Romane la 31 august, astazi, 25.08.2021, un grup de 16 cetațeni ai satului Valea-Corbului din localitatea Calinești, cu varste cuprinse intre 25 și 62 de ani, au susținut cu succes examenul de absolvire a cursului ”Competențe-cheie in comunicarea in limba romana”.…