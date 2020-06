Iohannis: Liber la piscine și petreceri private Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa dupa ce discutat cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din Cabinet despre masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. Iata ce spune Iohannis: Am luat in discuție necesitatea prelungirii starii de alerta.Consideram ca este posibil sa luam noi masuri de relaxare. Unele restricții nu vor mai fi in vigoare dupa 15 iunie. Se vor redeschide mall-urile fara restaurante și locuri de joaca. Vor fi posibile evenimente private cu 20 de persoane in interior și 50 in exterior.Va fi posibila dupa 15 iunie redeschiderea gradinițelor și creșelor… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține in acest moment o declarație de presa, dupa ședința cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți membri ai guvernului pe tema masurilor in contextul epidemiei de coronavirus. „Am luat in discuție posibile masuri de relaxare și posibilitatea prelungirii starii de alerta.…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații dupa ce discutat cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din Cabinet despre masurile de gestionare a epidemiei COVID-19: Am luat in discuție necesitatea prelungirii strarii de

- Starea de alerta in Romania se prelungește! Anunțul a fost facut de președintele Klaus iohannis, in urma cu puțin timp. Președintele Klaus Iohannis a prelungit starea de alerta din Romania, care expira pe 14 iunie, dupa discuțiile pe care le-a avut marți, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa dupa ce discutat cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din Cabinet despre masurile de gestionare a epidemiei COVID-19: Iata ce spune Iohannis: Am luat in discuție necesitatea prelungirii starii de alerta. Consideram ca este posibil…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, ca dupa data de 15 iunie, vor putea avea loc evenimente private, in spații inchise cu un maxim de 20 de persoane, iar in aer liber, cu 50 de persoane. Mai exact, se vor putea organiza nunți, botezuri, sau petreceri private in spații inchise, dar cu respectarea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astazi, ridicarea inca a unei parți din restricții. Din 15 iunie, se deschid, mall-urile, sunt permise evenimentele private cu maxim 20 de persoane și se deschid creșele și gradinițele private, dar starea de alerta se prelungește.Citește și: SUCCESUL…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa, de la ora 14.15, la finalul sedintei cu premierul Ludovic Orban si cu mai multi membri ai guvernului pe tema masurilor in contextul epidemiei de coronavirus. Principalele declaratii ale presedintelui: *) Am luat in discutie posibile masuri de…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat marți, la ora 13, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ludovic Orban și pe mai mulți miniștri din Cabinet pentru a discuta despre masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. La ședința participa și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. La…