Klaus Iohannis susține ca sindicaliștii din invațamant au dreptate atunci cand cer salarii mai mari. „Solicitarile dascalilor pentru mariri salariale, dupa parearea mea, sunt indreptatite. O sa insist si eu la Ministerul Muncii sa se lucreze un pic mai repede pe noul proiect de lege a salarizarii", a transmis, miercuri, președintele dupa ce profesorii au […]