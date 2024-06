Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Negocierile in doua reprize de la Palatul Victoria dintre președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, și președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, au prezis exact rezultatul meciului dintre reprezentativele…

- Romanii "vor juca foarte compact si vor incerca sa profite de greselile" belgienilor, a avertizat joi unul dintre componentii nationalei "diavolilor rosii", scrie site-ul footnews.be, potrivit Agerpres. Dupa victoria de luni impotriva Ucrainei, Romania va mai intalni Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00)…

- Ilustrație: Marian Avramescu Superstarul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este convins ca autogolul marcat de cehi in victoria formației lusitane, 2 – 1, de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024 ar trebui sa-i fie trecut lui in palmares, in condițiile in care…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ionel Ciuca, aflat in plina campanie de creștere a expunerii publice, devine tot mai activ in selfy-uri. Nicolae Ciuca a gasit oportun sa se foloseasca și de victoria istorica a Naționalei Romaniei de la Turneul Final…

- Romania a invins naționala Ucrainei, scor 3-0, in primul meci de la EURO, iar tricolorii sunt la doar 3 puncte de calificarea in optimile competiției. Victoria de luni a reprezentat al doilea succes la un turneu european. Slovacia nu s-a lasat intimidata de Belgia, fosta ocupanta a primei poziții din…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, i a felicitat luni seara pe tricolori pentru victoria obtinuta impotriva Ucrainei la Campionatul European de Fotbal, care are loc in Germania."Felicitari, baieti Ne ati umplut inimile de bucurie Suntem mandri de voi si mandri sa fim romani Succes in continuare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj imediat dupa incheierea partidei Romania-Ucraina de la Campionatul European de Fotbal din Germania. Emoționanta victoria de astazi a echipei noastre de fotbal, felicitari tricolorilor, a spus Ioha

- Ilustrație: Marian Avramescu Ultimele meciuri de pregatire in vederea participarii la turneul final al Campionatului European de Fotbal EURO 2024 din Germania pentru Naționala Romaniei susținute impotriva selecționatelor din Bulgaria și Liechtenstein, incheiate cu scoruri identice, 0 – 0, și-au atins…