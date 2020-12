Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reușit sa greșeasca forma celui mai des-utilizat substantiv din aceasta pandemie. Liderul de la Cotroceni a spus “comorbitați”, in loc de “comorbiditați”, in raspunsul oferit la intrebarea unui jurnalist, au remarcat jurnaliștii de la Edupedu. Intrebat cand preconizeaza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa intalnirea de lucru de la Ministerul Sanatații, ca va fi elaborat un plan de conformare pe care managerii de spitale vor trebui sa-l respecte. Cheltuielile din acest plan ar putea fi facute prin finanțari europene nerambursabile. Ludovic Orban a precizat…

- Autoritațile din Cluj propun intrarea in carantina a localitaților Sic și Savadisla, o decizie in acest sens urmand sa fie luata joi seara, in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a anunțat ca in ședința de joi seara a CJSU Cluj…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, s-a plasat in izolare, la scurt timp dupa ce, joi, a participat la ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, unde a fost prezenta și ministrul Educației, Monica Anisie. Prefectul a declarat, intr-o emisiune televizata, ca a avut contact…

- Premierul Ludovic Orban a ieșit negativ la al doilea test Covid-19, dupa ce intrase in contact cu un jurnalist depistat pozitiv in urma cu zece zile, anunța guvernul intr-un comuniat. Orban se intoarce joi la Palatul Victoria. „Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineața al doilea test…

- UPDATE Dupa ce Nicolae Robu si-a anuntat retragerea din functia de presedinte al PNL Timis, si deputatul Lucian Heius a demisionat miercuri din functia de presedinte al PNL Hunedoara. La Consiliul Judetean Hunedoara, PSD a obtinut 43,8% din voturi, urmat de Alianta PNL-UDMR-PNTCD cu 18,69% si de Pro…

- Nicușor Dan participa, miercuri, la ședința conducerii PNL. Acesta a fost invitat dupa ce a caștigat Primaria Capitalei. El a primit și o invitație de a se inscrie in PNL, invitație pe care nu a refuzat-o. “Am fost invitat la ședința de conducere a PNL și am venit cu placere. E un partid care m-a […]…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de rechemare pentru 12 ambasadori ai Romaniei, printre care și cei din Rusia, Turcia, Ungaria, Olanda sau Irak. • Decret privind rechemarea domnului Gabriel-Catalin Șopanda din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in…