- Sindicalistii din Educatie cer interventia presedintelui Klaus Iohannis in situatia creata de greva profesorilor. Cele trei federatii sindicale din invatamant ii cer presedintelui Iohannis sa le primeasca la discutii maine, la ora 15:30, in ziua in care este anuntat un miting masiv al profesorilor care…

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Greva profesorilor amana rotativa. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, ca nu iși depune mandatul. Liderii coaliției, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Honor, s-au reunit vineri dimineața in ședința la sediul Guvernului. Cei trei au facut o declarație comuna referitoare la amanarea rotativei…

- Sindicaliștii din Educație vor decide astazi daca greva generala va continua dupa ce Guvernul le-a oferit carduri de sprijin și nu mariri salariale. Intre timp, profesorii protesteaza in Piața Victoriei, unde sunt așteptați 15.000 de oameni.

- Greva generala continua - Liderii sindicatelor din educatie anunța ca 'va exista un raspuns foarte clar pentru Executiv' privind oferta facutaLiderii sindicatelor din educatie au anuntat, miercuri seara, dupa negocierile cu reprezentantii Guvernului, ca greva generala va continua si joi, cand ”va…

- Liberalii au anuntat ca anuleaza un eveniment care trebuia sa aiba loc miercuri, la Sala Sporturilor din judetul Arges, cu ocazia zilei partidului. PNL este concentrat pe solutionarea grevei din Educatie, precizeaza formatiunea. ”Evenimentul national care urma sa aiba loc in dupa-amiaza zilei de 24…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Sindicalistii care fac parte din trei mari federatii din Educatie au demarat strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, dupa ce Guvernul a anuntat ca se plafoneaza cheltuielile de personal si activitatile de formare profesionala si se accentueaza deficitul de personal. Pe 25 si 26 aprilie…