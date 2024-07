Iohannis, la Washington: Rusia rămâne cel mai mare risc pentru securitate Rusia ramane cel mai mare risc pentru securitatea europeana si euroatlantica, iar in fata atacurilor Rusiei, NATO trebuie sa fie pregatita sa se apere, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis, la Washington, unde participa la summitul Aliantei Nord-Atlantice. ”Unitatea si solidaritatea reprezinta clar avantajul nostru strategic si s-a vazut in anii de cand a inceput […] The post Iohannis, la Washington: Rusia ramane cel mai mare risc pentru securitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ramane cel mai mare risc pentru securitatea europeana si euroatlantica, iar in fata atacurilor Rusiei, NATO trebuie sa fie pregatita sa se apere, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis, la Washington, unde participa la summitul Aliantei Atlantice. „Unitatea si solidaritatea reprezinta…

- Kremlinul a precizat marti ca urmareste cu „maxima atentie” summitul NATO care incepe marti la Washington, dat fiind faptul ca „Alianta Nord-Atlantica considera Rusia drept inamicul sau”, relateaza AFP, EFE si Reuters, citate de Agerpres. „Aceasta este o alianta care considera Rusia drept inamic, adversar.…

- In cel de-al treilea an al razboiului din Ucraina, NATO urmeaza sa aprofundeze relațiile cu cei patru parteneri din zona Indo-Pacific, care, deși nu fac parte din alianța militara, caștiga in importanța pe masura ce Rusia și China stabilesc legaturi mai stranse pentru a contracara Statele Unite, iar…

- MApN a anunțat ca doua avioane F16 au monitorizat sambata dimineața spațiul aerian de la ganița cu Ucraina, dupa ce Rusia a atacat din nou zona din proximitatea județului Tulcea. Comunicatul MApN: In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din…

- In opinia majoritatii tarilor NATO, a sosit momentul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa se retraga, dupa doua luni de competitie pentru functia suprema in alianta, scrie POLITICO, in conditiile in care joi, la Praga, ministrii de externe din Alianta Nord-Atlantica se reunesc pentru a schita…

- Vladimir Putin a preluat, marti, functia de presedinte al Rusiei pentru a cincea oara, ceremonia solemna avand loc la Kremlin. Ajuns la 71 de ani, liderul de la Kremlin conduce țara de la inceputul secolului și și-a asigurat un nou mandat in martie, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale lipsite…

- Noul ajutor militar din partea SUA ofera Ucrainei potențialul de a relua inițiativa in lupta impotriva invaziei Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Cred ca acest sprijin va intari cu adevarat forțele armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski duminica, pentru postul american NBC. Pachetul…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…