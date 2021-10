Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti si miercuri, la Brdo (Slovenia), la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul UE-Balcanii de Vest. Situatia din Afganistan, acordul de securitate dintre SUA, Marea Britanie si Australia si relatiile dintre Uniunea Europeana si China se afla…

