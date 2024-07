Romania, sub conducerea președintelui Klaus Iohannis, iși reafirma angajamentul fața de alianța NATO prin donarea unui sistem de aparare antiaeriana Patriot Ucrainei. Intr-un summit crucial desfașurat la Washington, Iohannis subliniaza importanța unitații NATO in fața amenințarilor rusești, punand pe primul plan soarta organizației și securitatea europeana. Summitul NATO și paradoxurile politicii romanești: intre Patriot și […] The post Iohannis la summitul NATO: „Negociem sa primim un alt sistem Patriot in schimbul celui donat Ucrainei” appeared first on Puterea.ro .