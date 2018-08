Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa participe, vineri, la sedinta Biroului Executiv al PNL care va avea loc la Sibiu, au declarat surse din partid pentru News.ro. Este pentru a doua oara in decurs de o luna cand seful statul ar lua parte la o actiune a liberalilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Sibiu, ca, in opinia sa, sistemul de ordonante de urgenta trebuie sa inceteze, pentru ca aproape toate guvernele le au folosit, cu precadere in vacanta de vara, informeaza Agerpres.ro. El a fost intrebat in contextul anuntului social democratilor ca…

