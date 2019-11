Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala a facut urmatorul anunț: ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 6 noiembrie a.c., ora 12:00, la ședința de Guvern, la invitația Prim-ministrului Ludovic Orban”. Guvernul Orban se intrunește, miercuri, in prima ședința oficiala, potrivit…

- Prima sedinta de Guvern va avea loc astazi, 06.11.2019, incepand cu ora 12.00. Guvernul Orban se va reuni la Palatul Victoria.Luni seara, 04.11.2019, de la ora 20.00, dupa depunerea juramantului de investire, Guvernul Orban a avut o reuniune informala la Palatul Victoria, in cadrul careia premierul…

- Guvernul Orban a depus juramantul la Palatul Cotroceni, luni seara, in fața președintelui Klaus Iohannis. „Domnule președinte mulțumim ca ne-ați insoțit la aceasta prima reuniune informala a Guvernului. Va invit sa ne adresați cateva cuvinte și, oricand considerați ca exista temeiuri serioase sa…

- Ministrii Cabinetului Orban sunt instalati marti in functii, in prezenta prim-ministrului Ludovic Orban sau a presedintelui Klaus Iohannis, iar dupa-amiaza sau in aceasta seara ar urma sa aiba loc si prima sedinta de Guvern, in principal pentru adoptarea OUG privind organizarea Guvernului si a ministerelor,…

- Ministrii Cabinetului Orban sunt instalati marti in functii, in prezenta prim-ministrului Ludovic Orban sau a presedintelui Klaus Iohannis, iar in aceasta seara ar urma sa aiba loc si prima sedinta oficiala de Guvern, fiind asteptata adoptarea OUG privind organizarea Guvernului si a ministerelor, ca…

- Un grup de parlamentari Pro Romania vrea sa voteze pentru Guvernul condus de Ludovic Orban. Liderul Pro Romania l-a acuzat, luni, pe fostul premier Mihai Tudose de tradare, afirmand ca acesta este „negociatorul" cu PNL. „Eram convins ca Victor Ponta nu va vota pentru investirea guvernului…

- „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 28 octombrie a.c., decretul privind trecerea in rezerva a domnului general - cu patru stele Ciuca Nicolae-Ionel din Ministerul Apararii Naționale”, a transmis, luni, Administrația Prezidențiala. VEZI ȘI: Generalul Ciuca, ministrul…

- "Am avut ocazia sa parcurg programul de guvernare al PNL, iar acolo am cateva observatii. In primul rand, in plan economic am fost putin dezamagit sa regasesc o versiune copy paste din guvernarea 2009-2010, a PDL. Acelasi accent pe investitii publice, desi atunci nu au existat investitii publice.…