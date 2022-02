Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei si la cel de-al VI-lea Summit Uniunea Europeana - Uniunea Africana.

- Cu ocazia marcarii a 30 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si Ucraina, a avut loc un schimb de scrisori de felicitare intre ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si omologul ucrainean, Dmytro Kuleba, potrivit Ministerului Afacerilor Externe MAE . Ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT desfașurata la Palatul Cotroceni pe tema conflictului ruso-ucrainean, ca Romania este gata sa gazduiasca o prezenta sporita pe teritoriul sau a trupelor franceze și americane. „Dialogul diplomatic trebuie sa aiba un rol primordial…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza „asistenta defensiva” armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei.

- NATO a cerut Rusiei "sa detensioneze imediat" situatia din jurul Ucrainei si sa respecte suveranitatea si integritatea teritoriala a vecinilor sai, sustine secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. "Aliatii si-au exprimat in mod extrem de clar si de neechivoc serioasa ingrijorare cu privire…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP.

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.