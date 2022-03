Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 10 martie, inaintea reuniunii informale a Consiliului European de la Versailles, ca principalele teme abordate vor fi razboiul din Ucraina si situatia din domeniul energiei.Este o perioada foarte complicata in care ne intalnim aici si este evident ca tema…

- Razboiul din Ucraina a schimbat total piața imobiliara. Nu se mai cauta case sau apartamente, ci buncare. Firmele de construcții au oferte variate, de la cateva mii de euro, la zeci de mii de euro, pentru buncarele dotate cu inveliș de plumb, stații radio sau surse de apa proprii. Anunțurile de la mica…

- Razboiul din Ucraina continua. Puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele rusești.…

- Președintele Klaus Iohannis va merge, sambata, pentru prima data de la izbucnirea crizei umanitare, in vizita la tabara mobila pentru refugiații ucraineni de la punctul de trecere a frontierei de la Siret, informeaza Administrația Prezidețiala. Vizita președintelui va avea loc la ora 16.00. Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- O femeie a nascut la metroul din Kiev, unde se adapostea din calea bombardamentelor, scrie Daily Mail. Din cauza atacurilor aeriene ale armatei ruse asupra capitalei Kiev, locuitorii s-au adapostit si in statiile de metrou ale orasului. Aici sunt locuri mai sigure pentru mamele si copiii ramasi in Kiev. Oamenii…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale, Romania beneficiind de cele mai ample garanții de securitate posibile, intrarea in NATO și UE, parteneriatul strategic cu SUA. „Din pacate, in aceasta dimineața, Federația Rusa…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca a existat o concluzie la reuniunea informala de la Bruxelles a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei si anume unitatea. „Suntem uniti, ramanem uniti, stim ce avem de facut si orice se va intampla…