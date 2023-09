Stiri pe aceeasi tema

- Zona extinsa a Marii Negre trebuie protejata de efectele razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat președintele Klaus Iohannis miercuri dupa-amiaza, la a 78-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului a precizat ca Romania nu iși va abandona cei mai vulnerabili…

- „Romania este vecinul direct al razboiului continuu de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei și am acționat, cu toata energia noastra, pentru a contribui substanțial la securitatea și stabilitatea regionale și internaționale. Acest razboi a demonstrat ca Marea Neagra necesita mai multa atenție la nivel…

- SUA ne sare in ajutor. Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a anunțat ca in contextul atacurilor Rusiei la granița Romaniei vor fi dislocate, in țara noastra, aeronave de lupta ale Forțelor Aeriene ale SUA pentru suplimentarea misiunilor NATO de poliție aeriana ”La randul sau, ambasadoarea…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, a solicitat, astazi, colegilor din Comisia de bugete a Parlamentului sa respinga taierile bugetare propuse de Consiliul Uniunii Europene.„Propunerea de buget…

- Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a cerut, luni, incetarea razboiului „irational” din Ucraina, indemnand ca viitoarele discutii de pace planificate in Orientul Mijlociu sa includa reprezentanti atat ai Ucrainei, cat si Rusiei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- "NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea Marii Negre, inclusiv cu avioane de patrulare maritima si drone", informeaza un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice.Anuntul a fost facut dupa o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, organismul infiintat la inceputul acestei luni…

- „Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv si deschis, intr-un cadru informal, in pregatirea Summitului de la Vilnius . Desigur, am discutat si despre evenimentele de la finalul saptamanii trecute din Rusia, in special despre potentialul impact al acestora asupra gestionarii de catre…

- Romania condamna ferm declarațiile așa-zisului „reprezentant” al Rusiei in Herson, scrie pe Twitter premierul Marcel Ciolacu, dupa ce Vladimir Saldo a amenințat ca armata rusa va lovi podul de la Giurgiulești.„Romania condamna ferm declarațiile așa-zisului al Rusiei in Herson, regiune a Ucrainei…